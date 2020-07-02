В Сасове из окна выпала трехлетняя девочка
1 июля в городе Сасово из окна квартиры на четвертом этаже выпал трехлетний ребенок. Девочка осталась в комнате без присмотра взрослых, поставила к окну детский стульчик, взобралась на подоконник и облокотилась на москитную сетку.
- Продавившись под весом ребенка, сетка выпала, что повлекло падение девочки (…). Малолетняя с травмами доставлена в больницу, где ей оказывается медицинская помощь, - сообщает СУ СКР по Рязанской области.
Силовое ведомство организовало проверку по факту происшествия, по результатам которой примет процессуальное решение, а также призвало рязанцев внимательно следить за детьми, исключать доступ к окнам и, конечно, объяснять своим чадам, где кроется опасность.
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ИСТОЧНИК KP.RU