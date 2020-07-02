Рязанский жилой комплекс номинирован на престижную федеральную премию

2 Июль 2020 2020-07-02T14:33:43+03:00

Это жилой комплекс бизнес-класса «ДОСТОЯНИЕ на Чапаева». Застройщик рассказал, чем он примечателен.

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Жилой комплекс бизнес-класса «ДОСТОЯНИЕ на Чапаева», строительство которого ведется в Рязани, номинирован на престижную федеральную премию UrbanAwards.

Премия в области нового строительства и территориального развития UrbanAwards выявляет самые красивые, продуманные и качественные жилые проекты по всей России. Жюри будет оценивать техническое оснащение, архитектуру, благоустройство, инфраструктуру.

В свою очередь, компания «Мармакс» отмечает, что «ДОСТОЯНИЕ на Чапаева» — это «решительно новый бизнес-класс для нашего региона с уникальной архитектурой в стиле Нью-Йорка 20-30-х годов XX века».

В анкете номинанта на urbanawards.ru указано, что строительство ЖК планируется завершить в 4 квартале 2020 года. Первый этаж является коммерческим – с витринным остеклением и большим супермаркетом, также в комплексе будет уникальное решение — коворкинг:

«Работать в коворкинге гораздо практичнее, здесь вас никто не будет отвлекать домашними делами. В вашем распоряжении кофемашина, Wi-Fi и уютная атмосфера. Теперь в своей квартире вы можете проектировать более полезные и вдохновляющие пространства вместо рабочей зоны», — рассказали представители компании «Мармакс».

Также девелопер реализует еще одно новое решение — постаматы. Здесь жители смогут оставить вещи для химчистки, забрать посылку, заказать доставку продуктов и товаров и т.д..

Еще одним несомненным плюсом является собственная управляющая компания максимально высокого класса — «Привилегия комфорта».

Лучших среди номинантов UrbanAwards выберет жюри, в состав которого войдут топ-менеджеры, первые лица компаний-участников рынка недвижимости, представители правительственных и общественных структур, победители премии прошлых лет, а также статусные партнеры.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU