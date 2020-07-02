2020-07-02T13:55:06+03:00
Политика

«Гласно, легитимно и ярко». В Рязанской области подвели итоги голосования за поправки в Конституцию РФ

Члены региональной Общественно палаты признали, что были определенные нарушения, но большей частью они были техническими, и на итоги голосования повлиять никак не могли
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2 июля в Рязани в режиме онлайн состоялась пресс-конференция по итогам голосования за поправки в Конституцию РФ. По словам председателя Общественной палаты Рязанской области Натальи Гришиной, есть все основания говорить о том, что в регионе голосование прошло с активным, большим и ярким участием населения.

— Явка составила 70,35% от числа внесенных в списки. За поправки проголосовали 78,81%, против - 20,36%, — сообщила Наталья Гришина. — Все эти цифры говорят о том, что голосование было открытым, гласным и легитимным, с выразительным и ярким участием населения.

Здесь нужно отметить, что в Рязанской области, впрочем, как и во всей стране, голосование проходило с учетом ограничительных мер, связанных с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований из-за угрозы распространения коронавируса. И даже несмотря на это, голосование в Рязанской области прошло в штатном режиме без серьезных сбоев.

— Отмечались отдельные недочеты в организации работы комиссий при организации выездного и надомного голосования. Имелись некоторые факты нарушений санитарно-эпидемиологических требований, — продолжает Наталья Николаевна. — Некоторые избиратели отказывались от средств индивидуальной защиты, социального дистанцирования, например. Но все эти нарушения были незначительны, они никоим образом не влияли на итоговый результат голосования.

В течение всей недели - с 25 июня по 1 июля – в избирком от наблюдателей, которые находились на каждом избирательном участке Рязанской области, поступали сообщения о тех или иных нарушениях.

— Мы получили в ситуационный центр более 1300 сообщений. Все они касались планового штатного проведения выборов, — отметила председатель региональной Общественной палаты. — Например, одной избирательнице отказали в 18.00 в голосовании, потому что члены комиссии отошли для организации голосования по месту жительств. Это серьезное было нарушение. Члены комиссии принесли извинения, и, конечно, женщина смогла проголосовать. Но к таким членам комиссии будут приняты меры дисциплинарного воздействия.

Отдельно Наталья Гришина подчеркнула, что на протяжении всего периода подготовки к процедуре голосования в Рязанской области был высокий и неослабевающий интерес. А для контроля за ходом голосования в регион приехали члены Общественной палаты РФ и члены Совета по правам человека при президенте РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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