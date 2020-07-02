В Рязанской области вступил в силу закон о самозанятых

2 Июль 2020 2020-07-02T13:46:54+03:00

Против его принятия были только депутаты-коммунисты. Позицию фракции прокомментировал ее руководитель Виктор Малюгин

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1 июля вступил в силу закон о самозанятых - «О введении на территории Рязанской области специального налогового режима «Налог на профессиональный доход». 28 апреля его внес в региональный парламент губернатор, а 29-го числа на очередном заседании против него проголосовали только депутаты-коммунисты. Позицию фракции прокомментировал ее руководитель Виктор Малюгин:

«Следует отметить, что эти физические лица (самозанятые) не от хорошей жизни занимаются трудовой деятельностью. Как правило, это пенсионеры, безработные граждане и граждане с низким достатком. Они без помощи государства пытаются выжить в условиях «дикого» рынка. Средняя пенсия в нашей стране равна 14 тысячам рублей, а прожиточный минимум – 12 130 рублей. То есть государство поставило миллионы человек в условия самовыживания.

И теперь их решили «вывести из тени» и заставить платить в бюджет.

За последние годы государственная «обираловка» граждан усиливается. Это введение взноса на капитальный ремонт жилья в многоквартирных домах, сбор за утилизацию твердых бытовых отходов и многое другое.

В то же время власти очень лояльно относятся к крупному бизнесу (долларовым миллиардерам и миллионерам), не желают установить для них прогрессивную шкалу по подоходному налогу, которую предлагают депутаты КПРФ. Более того, им оказывают существенную помощь из федерального бюджета»

Стоит отметить, что в Рязоблдуме закон принят большинством депутатов от «Единой России», ЛДПР и «Справедливой России».

ИСТОЧНИК KP.RU