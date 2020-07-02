Из Борковского карьера №3 извлекли труп очередного утопленника
Утром 2 июля водолазы центральной спасательной станции извлекли из Борковского карьера №3 в Рязани труп мужчины, сообщает региональное управление МЧС.
В настоящее время следственные органы СК проводят проверку по факту обнаружения трупа. Следователям предстоит установить личность погибшего, точную причину смерти, а также все обстоятельства случившегося.
Однако уже известно, что мужчина утонул в месте, не оборудованном для купания.
Напомним, пока официально пляжный сезон в Рязани не открыт из-за ограничений, поэтому все места автоматически считаются необорудованными для купания.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Пляжи Рязани 2020: власти просят рязанцев не ходить купаться, чтобы не заразиться коронавирусом
Несмотря на то, что пляжный сезон 2020 в Рязани официально не открыт, многие горожане уже отправились отдыхать на водоемы (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!
ИСТОЧНИК KP.RU