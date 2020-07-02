2 Июль 2020 2020-07-02T10:11:33+03:00

Из Борковского карьера №3 извлекли труп очередного утопленника. Фото: ГУ МЧС России по Рязанской области.

Следственный комитет проводит проверку, чтобы установить все обстоятельства случившегося

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Утром 2 июля водолазы центральной спасательной станции извлекли из Борковского карьера №3 в Рязани труп мужчины, сообщает региональное управление МЧС.

В настоящее время следственные органы СК проводят проверку по факту обнаружения трупа. Следователям предстоит установить личность погибшего, точную причину смерти, а также все обстоятельства случившегося.

Однако уже известно, что мужчина утонул в месте, не оборудованном для купания.

Напомним, пока официально пляжный сезон в Рязани не открыт из-за ограничений, поэтому все места автоматически считаются необорудованными для купания.

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ИСТОЧНИК KP.RU