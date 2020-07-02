2020-07-02T09:35:26+03:00
Общество

Из 21 века в 18-й. Речные туристы поднимаются в Касимов по канату

В городе распилили причал и убрали трап для подъема. Городу, видимо, туристы не нужны [видео]
Александр РАДЫГИН
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Из 21 века в 18-й. Речные туристы поднимаются в Касимов по канату. Канал "Детинов".Из 21 века в 18-й. Речные туристы поднимаются в Касимов по канату. Канал "Детинов".
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Туристы, прибывающие в Касимов на теплоходе по Оке, вынуждены подниматься в город по канатному тросу. Соответствующее видео выложил на YouTube «Детинов» выложил местный блогер.

— Шок-контент! В Касимов каким-то чудом добрались туристы. Мы их встречаем вот так [сидя на лестнице с подъемом]. Причала нет, трапа тоже, — отметил блогер Дмитрий Детинов. — Оказалось, чтобы выйти с теплохода и подняться в город, туристам нужен трос. Понимаете, люди из 21 века приехали в 18 век. Вот немножечко стыдно, пытаюсь помочь, чем могу. Понимаю, что причал распилили, но трап куда дели?

По словам самих туристов, они отлично поднялись по тросу, так как «бывалые, преодолеем, что угодно». Однако, одна из бабушек во время подъема сильно погнула свою трость.

Выяснилось, что трап все же есть, но находится где-то на хранении. К 8 июля, к моменту прибытия очередной группы туристов на теплоходе «Бородино», его установят. По крайней мере, обещали.

Не пытайтесь попасть в Касимов.Город на Оке удивил туристов

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ИСТОЧНИК KP.RU

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