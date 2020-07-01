География коронавируса: больше половины новых случаев – в Рязани
1 июля в Рязанской области обновились данные о географии распространения коронавируса. В регионе за сутки выявили еще 40 человек с COVID-19, и теперь здесь известно о 5277 случаях заражения, включая условно подтвержденные.
Больше половины новых положительных тестов (22) сдали в Рязани. За ее пределами больше всего заболевших (4 человека) выявили в Ряжске. В Михайлове и Михайловском районе – по два новых случая.
С полным списком населенных пунктов на карте пандемии можете ознакомиться по ссылке. Ниже приводим лишь те из них, где произошли изменения по сравнению с 30 июня:
- в г. Рязань выявлено 2760 случаев (+22);
- в Рязанском районе – 248 (+2) (Поляны – 20 (+1), Дубровичи – 3 (+1));
- в г. Ряжске – 146 (+4);
- в г. Касимове — 138 (+1);
- в г. Скопине – 119 (+1);
- Михайловском районе – 89 (+2) (Октябрьский – 29 (+1), Пушкари – 4 (+1));
- в г. Сасово – 78 (+1);
- в Касимовском районе – 67 (+1) (Крутоярский – 4 (+1));
- в г. Михайлов – 65 (+2);
- в р.п. Александро-Невский – 51 (+1);
- в Пронском районе – 41 (+1) (Тырново – 6 (+1));
- в Ряжском районе – 20 (+1) (Дегтяное – 5 (+1));
- в с. Захарово – 16 (+1).
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ИСТОЧНИК KP.RU