Из-за ремонта ливневки под мостом на Московском шоссе в Рязани вновь перекроют движение
Администрация Рязани сообщает, что с 23.00 29 июня (понедельник) до 4.30 30 июня (вторник) ограничат движения под путепроводом на Московском шоссе в районе пересечения с улицей Вокзальной. Полосы, предназначенные для движения со стороны ТД «Барс», перекроют полностью. Движение в обоих направлениях будет осуществляться через пролет путепровода, предназначенный для движения из города.
Место проведения ремонтных работ будет огорожено дорожными знаками. В перспективе это должно позволить избежать подтоплений из-за проливных дождей. Напомним, что на прошлой неделе на этом же участке перекрывали движение.
Администрация города просит учитывать данную информацию при планировании своих маршрутов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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