2020-06-29T19:31:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Число тяжелых больных коронавирусом рязанцев практически не снижается

Общее число пациентов рязанских больниц с коронавирусной инфекцией более четырех сотен
Антон ВОХЕЧ
Поделиться:
Коронавирус, не смотря на общий оптимизм, отступает неохотно.Коронавирус, не смотря на общий оптимизм, отступает неохотно.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

По состоянию на вечер 29 июня в рязанских лечебных учреждениях находятся на лечении 404 пациента с COVID-19, в том числе 5 детей.

По официальной версии регионального минздрава, состояние 67 человек врачи оценивают как удовлетворительное. Болезнь в средней степени тяжести у 302 пациентов. Чуть более 10 % от этого числа - 35 рязанцев - находятся в тяжелом состоянии, каждый третий их которых - 11 больных - подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Вместе с условно зараженными под контролем врачей к исходу дня 29 июня находятся 5197 жителей рязанского региона. А ведь всего несколько дней назад число больных рязанцев перешагнуло за психологический порог в пять тысяч.

По официальным данным, в регионе выздоровели еще 142 человека, 37 из них проходили лечение в стационаре. В целом с начала пандемии в регионе общее количество выздоровевших достигло 3709 человек.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Число тяжелых больных коронавирусом рязанцев практически не снижается
Бывший директор рязанского «Детского питания» услышал приговор судьи
Боец ММА Николай Савилов оказал сопротивление полиции
Недобродушный поступок совершил кот в селе Добродушное Рязанской области
Еще на нескольких рязанских маршрутках отменят льготный проезд
Рязанская полиция задержала пьяного бойца ММА
В Рязани завершились поиски пропавшего рыбака на Nissan X-Trail
В 10 больнице Рязани возобновили плановую госпитализацию
В Рязани 29 июня выявили 41 зараженного человека
В самом центре Рязани изменился график работы светофора
В Рязанском отделении Сбербанка рассказали о новом типе автоперевода
Больше 730 тысяч рублей уйдет из бюджета на благоустройство сквера Чумаковой
Общественное обсуждение поправок «Единой России» в Трудовой кодекс проходит по всей стране