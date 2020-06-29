Число тяжелых больных коронавирусом рязанцев практически не снижается

29 Июнь 2020 2020-06-29T19:31:58+03:00

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По состоянию на вечер 29 июня в рязанских лечебных учреждениях находятся на лечении 404 пациента с COVID-19, в том числе 5 детей.

По официальной версии регионального минздрава, состояние 67 человек врачи оценивают как удовлетворительное. Болезнь в средней степени тяжести у 302 пациентов. Чуть более 10 % от этого числа - 35 рязанцев - находятся в тяжелом состоянии, каждый третий их которых - 11 больных - подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Вместе с условно зараженными под контролем врачей к исходу дня 29 июня находятся 5197 жителей рязанского региона. А ведь всего несколько дней назад число больных рязанцев перешагнуло за психологический порог в пять тысяч.

По официальным данным, в регионе выздоровели еще 142 человека, 37 из них проходили лечение в стационаре. В целом с начала пандемии в регионе общее количество выздоровевших достигло 3709 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU