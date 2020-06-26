2020-06-26T11:11:10+03:00
Коронавирус Covid-19

26 июня Рязанская область преодолела отметку в 5000 подтвержденных случаев COVID-19

Вместе с тем, большая часть заболевших уже поправилась
Роман ДОРОФЕЕВ
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В пятницу, 26 июня, оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции подтвердил выявление еще 43 случаев заболевания COVID-19. Таким образом, с начала пандемии вирус подтвердился у 5027 человек. Еще 42 положительных теста направлены на подтверждение. Вместе с ними количество находящихся под контролем врачей рязанцев составляет 5069 человек.

Вместе с тем, по данным федерального штаба, 3350 рязанцев из этих 5069 человек уже поправились и вернулись к нормальной жизни.

Количество летальных случаев, причиной которых стал именно коронавирус возросло в регионе до 18.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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26 июня Рязанская область преодолела отметку в 5000 подтвержденных случаев COVID-19
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