26 июня Рязанская область преодолела отметку в 5000 подтвержденных случаев COVID-19
В пятницу, 26 июня, оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции подтвердил выявление еще 43 случаев заболевания COVID-19. Таким образом, с начала пандемии вирус подтвердился у 5027 человек. Еще 42 положительных теста направлены на подтверждение. Вместе с ними количество находящихся под контролем врачей рязанцев составляет 5069 человек.
Вместе с тем, по данным федерального штаба, 3350 рязанцев из этих 5069 человек уже поправились и вернулись к нормальной жизни.
Количество летальных случаев, причиной которых стал именно коронавирус возросло в регионе до 18.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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