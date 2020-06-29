Недобродушный поступок совершил кот в селе Добродушное Рязанской области
Обычный домашний кот выступил в качестве спасателя целой семьи в селе Добродушное Сараевского района. Об этом сообщил сайт ИД «Пресса».
Примерно в 11.40 на пульт Единой диспетчерской службы поступил звонок. Встревоженная женщина сообщила о том, что в дом, где живет с бабушкой и двумя детьми, заползла змея. Спасатели отправились выручать семью из опасной ситуации. Но обнаружить сам источник опасности не смогли - змея спряталась.
– После того, как уехали спасатели, мы долго не заходили домой, было страшно, – рассказала женщина. – А потом слышим – наш кот как-то странно замяукал на улице. Посмотрели, а он накинулся на змею! И в итоге задушил ее. Она, видимо, искала себе место для гнезда.
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ИСТОЧНИК KP.RU