2020-06-29T18:00:06+03:00
Общество

Недобродушный поступок совершил кот в селе Добродушное Рязанской области

Победить непрошеную гостью не смогли даже спасатели - она попросту спряталась от людей
Антон ВОХЕЧ
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Кот сумел сделать то, чего не смогли спасатели.Кот сумел сделать то, чего не смогли спасатели.Фото: Елена ВАХРУШЕВА
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Обычный домашний кот выступил в качестве спасателя целой семьи в селе Добродушное Сараевского района. Об этом сообщил сайт ИД «Пресса».

Примерно в 11.40 на пульт Единой диспетчерской службы поступил звонок. Встревоженная женщина сообщила о том, что в дом, где живет с бабушкой и двумя детьми, заползла змея. Спасатели отправились выручать семью из опасной ситуации. Но обнаружить сам источник опасности не смогли - змея спряталась.

– После того, как уехали спасатели, мы долго не заходили домой, было страшно, – рассказала женщина. – А потом слышим – наш кот как-то странно замяукал на улице. Посмотрели, а он накинулся на змею! И в итоге задушил ее. Она, видимо, искала себе место для гнезда.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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