2020-06-29T17:04:28+03:00
Недвижимость

Еще на нескольких рязанских маршрутках отменят льготный проезд

Среди них весьма популярные маршрутки под номерами 65 и 73
Антон ВОХЕЧ
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К 95 маршруту присоединились еще четыре.К 95 маршруту присоединились еще четыре.Фото: Павел АВЕРИН
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С 1 июля карты УмКа перестанут принимать на нескольких маршрутах коммерческих перевозчиков. Об этом сообщил сайт горадминистрации Рязани.

Чиновники это объясняют тем, что маршрут №73 дублируется и автобусами №34, и муниципальным маршрутом №21. На последнем запланировано увеличение количества машин. Не стало новостью и то, что маршрут №65 дублируется троллейбусом №3. Что же касается микрорайона Агропром, то до него со льготами можно добраться на 77 автобусе.

Кроме того, прекратят прием оплаты льготными картами маршруты №№47б и 85б - на них всего шесть машин. К тому же есть дублирующие - №№47 и 85 соответственно. А это в совокупности уже 40 единиц.

Напомним, что с началом лета Рязани льготные карты прекратили действовать на маршруте №95 («пос. Юбилейный – ТЦ «Круиз»).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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