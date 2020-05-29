В Рязани отменят льготы на еще одном городском маршруте

29 Май 2020 2020-05-29T13:13:08+03:00

Уже с 1 июня расплатиться картой «Льготная» нельзя будет в автобусах №95

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С 1 июня в Рязани льготные карты «УмКА» прекращают действовать на маршруте №95 («пос. Юбилейный – ТЦ «Круиз»). Его обслуживает ИП Захаркина Ю.В.

Объявляя об этом решении, чиновники заметили, что 95-й маршрут «частично дублирует» муниципальный троллейбусный - №17. Однако совпадают они только на участке от площади Новаторов до улицы Спортивной. В качестве альтернативы называется также №68, но и здесь совпадение очень условное: от пос. Юбилейный до площади Победы.

В отличие от ситуации с микроавтобусами №№41 и 88 (там также отменены льготы), где на троллейбусном маршруте №1 и автобусном №7 пообещали увеличить количество машин, на сей раз власти таких шагов не предпринимают.

«Как информируют в управлении транспорта, на линии будет осуществляться постоянный мониторинг и, при необходимости, техника будет добавлена на муниципальный маршрут», - лишь пишет пресс-служба администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU