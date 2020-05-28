Льготы на двух маршрутках в Рязани перестанут действовать

28 Май 2020 2020-05-28T09:06:02+03:00

Администрация уверена, что №№41 и 88 прекрасно заменит муниципальный транспорт

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С 1 июня на коммерческих «дублирующих» маршрутах №№41 и 88 в Рязани перестанут действовать льготные карты «УмКА». Управление транспорта преследует цель «поддержать МУП «УРТ», увеличив долю перевозимых пассажиров, сообщает пресс-служба городской администрации.

По мнению чиновников, троллейбусы №1 и автобусы №7 способны качественно обслужить льготников. Для этого курсировать между Забайкальской улицей и площадью Соборной начнут еще 9 единиц электротранспорта, поступивших недавно из Москвы, а по маршруту «улица Крупская – поселок Строитель» запустят 3 дополнительных автобуса большой вместимости.

- Интервал движения по этим маршрутам не будет превышать 5-10 минут, - обещает администрация Рязани.

Осталось проверить, как эти обещания соотносятся с реальностью.

ИСТОЧНИК KP.RU