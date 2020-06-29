В 10 больнице Рязани возобновили плановую госпитализацию
Рязанская больница №10 открыла плановую госпитализацию. Об этом сообщил сайт минздрава Рязанской области.
К приему пациентов приступили круглосуточные стационары терапевтического, неврологического и гинекологического отделений. И.о. главного врача Олег Митряев заявил, что госпитализация начата в полном объеме.
- В приемном отделении при оформлении пациентам в обязательном порядке померят температуру и уровень кислорода в крови, - конкретизировал Митряев. - В стационар принимаются только больные с отрицательными анализами на COVID-19.
Напомним, что днями ранее началась плановая госпитализация в ОКБ имени Семашко.
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ИСТОЧНИК KP.RU