В 10 больнице Рязани возобновили плановую госпитализацию

29 Июнь 2020 2020-06-29T14:33:49+03:00

Больным коронавирусом в 10 больницу не попасть. Фото: Мария ЛЕНЦ

Естественно, что принимаются только больные с отрицательными анализами на COVID-19

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Рязанская больница №10 открыла плановую госпитализацию. Об этом сообщил сайт минздрава Рязанской области.

К приему пациентов приступили круглосуточные стационары терапевтического, неврологического и гинекологического отделений. И.о. главного врача Олег Митряев заявил, что госпитализация начата в полном объеме.

- В приемном отделении при оформлении пациентам в обязательном порядке померят температуру и уровень кислорода в крови, - конкретизировал Митряев. - В стационар принимаются только больные с отрицательными анализами на COVID-19.

Напомним, что днями ранее началась плановая госпитализация в ОКБ имени Семашко.

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ИСТОЧНИК KP.RU