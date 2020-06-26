Рязанская ОКБ имени Семашко возобновила плановую госпитализацию
Возобновлен плановый прием в консультационно-поликлиническом отделении. Об этом 26 июня сообщил сайт ОКБ имени Семашко.
К тому же, началась плановая госпитализация в офтальмологические отделения на хирургическое лечение катаракты и глаукомы и патологии сетчатки. Уже работают круглосуточный и дневной стационар 3-го офтальмологического отделения.
При этом оперативное лечение, в том числе введение ингибиторов ангиогенеза в полость глаза, проводятся бесплатно для пациентов, за счет средств обязательного медицинского страхования.
Мы напоминаем о том, что областной клинический наркодиспансер в Рязани заявил о продлении времени работы по выдаче медицинских справок и прохождению медицинских комиссий
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ИСТОЧНИК KP.RU