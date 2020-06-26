Рязанская ОКБ имени Семашко возобновила плановую госпитализацию

26 Июнь 2020 2020-06-26T13:39:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Возобновлен плановый прием в консультационно-поликлиническом отделении. Об этом 26 июня сообщил сайт ОКБ имени Семашко.

К тому же, началась плановая госпитализация в офтальмологические отделения на хирургическое лечение катаракты и глаукомы и патологии сетчатки. Уже работают круглосуточный и дневной стационар 3-го офтальмологического отделения.

При этом оперативное лечение, в том числе введение ингибиторов ангиогенеза в полость глаза, проводятся бесплатно для пациентов, за счет средств обязательного медицинского страхования.

Мы напоминаем о том, что областной клинический наркодиспансер в Рязани заявил о продлении времени работы по выдаче медицинских справок и прохождению медицинских комиссий

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU