Общественное обсуждение поправок «Единой России» в Трудовой кодекс проходит по всей стране

29 Июнь 2020 2020-06-29T11:08:33+03:00

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25 июня в Челябинске прошло первое общественное обсуждение законопроекта по изменению Трудового кодекса, который «Единая Россия» внесла в Госдуму в середине июня. В нем приняли участие секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, министр труда Антон Котяков, первый заместитель руководителя фракции партии в Госдуме, один из авторов поправок Андрей Исаев, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, а также эксперты, представители работодателей и профсоюзов.

Андрей Турчак заявил о необходимости ускорить работу по обсуждению законопроекта в регионах — все предложения нужно собрать до 10 июля, чтобы успеть юридически их оформить. В первом чтении поправки планируют рассмотреть в Госдуме 21 июля.

В документе закрепляется три основных вида удаленной работы — постоянная, временная и комбинированная. Временная дистанционная занятость подразумевает возможность работать «вне стационарного рабочего места, находящегося под контролем работодателя». Это стало актуально в условиях пандемии — многих сотрудников переводили на удаленку, но при этом такой формат не был закреплен в законе. Комбинированная занятость подразумевает чередование работы из офиса и из дома. Пока эти понятия в Трудовом кодексе не закреплены.

Кроме того, в законопроекте определяются способы взаимодействия сотрудника и начальника, удобные для обеих сторон. В частности, предлагается вести электронный документооборот. При этом не нужна электронная подпись — авторы законопроекта отметили, что ее оформление стоит достаточно дорого. Работник и его руководитель будут договариваться о способе верификации сообщений. Не отменяются и бумажные документы — их можно будет использовать, если обеим сторонам это удобно.

Кроме того, у тех, кто работает «на удаленке», появится право быть офлайн — выполнение всех заданий за рамками оговоренного рабочего времени должно будет оплачиваться сверхурочно.

Как сообщалось ранее, «Единая Россия» организует обсуждение поправок в Трудовой кодекс по всей стране.

«В Рязанской области мероприятие пройдет в начале июля, — рассказал секретарь регионального отделения партии Аркадий Фомин. — В обсуждении примут участие эксперты, представители работодателей и профсоюзов. После обсуждения поправок с профессиональным сообществом фракция «Единой России» в заксобрании вынесет вопрос на рассмотрение регионального парламента».

Все предложения рассмотрят ко второму чтению в Госдуме, которое ориентировочно пройдет осенью. В «Единой России» рассчитывают, что поправки в закон вступят в силу уже 1 января 2021 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU