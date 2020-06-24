Владимир Алай может стать начальником рязанского УМВД

24 Июнь 2020 2020-06-24T12:40:01+03:00

Владимир Алай более 20 лет отслужил в спецназе. Фото: сайт МВД по Республике Адыгея.

Он более 20 лет служил в подразделениях спецназа, пройдя путь до командира СОБР столичного ГУВД

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В МВД России рассматривают кандидатуру министра внутренних дел по республике Адыгея генерал-майора полиции Владимира Алая на место назначенного руководителем Следственного департамента Сергея Лебедева. Эту информацию подтвердил наш источник в правоохранительных структурах.

Во вторник, 23 июня, в администрацию президента РФ поступили его документы на подготовку Указа главы государства о назначении на должность начальника УМВД России по Рязанской области.

Владимир Алай родился 5 декабря 1960 года в Белоруссии. Службу начал в 1981 году младшим инспектором оперативной группы ОМОН. Более 20 лет служил в подразделениях спецназа, пройдя путь до командира СОБР столичного ГУВД.

Указом президента России от 3 октября 2017 года назначен министром внутренних дел по республике Адыгея.

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ИСТОЧНИК KP.RU