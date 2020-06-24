2020-06-24T12:40:01+03:00
Общество

Владимир Алай может стать начальником рязанского УМВД

Он более 20 лет служил в подразделениях спецназа, пройдя путь до командира СОБР столичного ГУВД
Иван АНТОНОВ
Поделиться:
Владимир Алай более 20 лет отслужил в спецназе. Фото: сайт МВД по Республике Адыгея.Владимир Алай более 20 лет отслужил в спецназе. Фото: сайт МВД по Республике Адыгея.
Изменить размер текста:

В МВД России рассматривают кандидатуру министра внутренних дел по республике Адыгея генерал-майора полиции Владимира Алая на место назначенного руководителем Следственного департамента Сергея Лебедева. Эту информацию подтвердил наш источник в правоохранительных структурах.

Во вторник, 23 июня, в администрацию президента РФ поступили его документы на подготовку Указа главы государства о назначении на должность начальника УМВД России по Рязанской области.

Владимир Алай родился 5 декабря 1960 года в Белоруссии. Службу начал в 1981 году младшим инспектором оперативной группы ОМОН. Более 20 лет служил в подразделениях спецназа, пройдя путь до командира СОБР столичного ГУВД.

Указом президента России от 3 октября 2017 года назначен министром внутренних дел по республике Адыгея.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Рязанец Сергей Лебедев перебрался на должность начальника следственного департамента

До этого он занимал пост руководителя УМВД России по Рязанской области (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За истекшие сутки коронавирусом заразились 26 жителей Рязани
Рязанские десантники промаршировали по Красной площади перед лидерами десяти государств
Каждый десятый рязанец с коронавирусной инфекцией - ребенок
Число больных короанвирусом рязанцев приближается к пяти тысячам
Владимир Алай может стать начальником рязанского УМВД
В больницах Рязани 40 человек находятся в тяжелом состоянии с коронавирусом
75-летний рязанец более месяца боролся с COVID-19, но все же проиграл
Молодой рязанец спровоцировал ДТП и погубил сверстника
Рязанские семьи вновь получат по 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет
Против дежурных групп в рязанских детсадах выступил Роспотребнадзор
«Позвонил Игорь Греков и извинился». Больного раком ребенка госпитализировали
В Рязанской области начнут разрабатывать вакцины против вирусов
Кабельный канал, показавший в Новомичуринске среди белого дня порно, оштрафовали
Заткни фонтан! Теплосети Рязани устранили гейзер на проезде Яблочкова, который и создали
В Рязанской области с 1 июля повысят тарифы на ЖКУ
Известный блогер-орнитолог рассказал о распятом под Рязанью аисте
Пропавший в Рязани пенсионер найден мертвым в реке
Как в Рязани купить квартиру в ипотеку любому человеку
В Рязани в реке утонул мужчина