Из Рязани Сергей Лебедев перебрался на высокую должность в Москву

1 Июнь 2020 2020-06-01T18:19:44+03:00

До этого он занимал должность начальника УМВД России по Рязанской области

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Сергей Лебедев, до последних дней руководивший Управлением МВД по Рязанской области, занял одну из ключевых должностей в самом Министерстве внутренних дел страны. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах:

- Указом президента России начальник УМВД по Рязанской области генерал-майор полиции Сергей Лебедев назначен начальником Следственного департамента МВД России.

Напомним, что он находился в должности руководителя регионального УМВД менее трех лет, с 23 августа 2017 года.

ИСТОЧНИК KP.RU