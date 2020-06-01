2020-06-01T18:19:44+03:00
Общество

Из Рязани Сергей Лебедев перебрался на высокую должность в Москву

До этого он занимал должность начальника УМВД России по Рязанской области
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Сергей Лебедев, до последних дней руководивший Управлением МВД по Рязанской области, занял одну из ключевых должностей в самом Министерстве внутренних дел страны. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах:

- Указом президента России начальник УМВД по Рязанской области генерал-майор полиции Сергей Лебедев назначен начальником Следственного департамента МВД России.

Напомним, что он находился в должности руководителя регионального УМВД менее трех лет, с 23 августа 2017 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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