Судимый за бандитизм Алексей Мишин дал интервью Андрею Караулову

27 Май 2020 2020-05-27T09:41:02+03:00

Экс-участник «айрапетовской группировки» рассказал журналисту о своих взаимоотношениях с бывшим начальником рязанской полиции

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Осужденный в 2004 году по уголовному делу «айрапетовской группировки» предприниматель Алексей Мишин дал интервью журналисту Андрею Караулову.

Во время получасовой беседы, размещенной в YouTube, Мишин рассказывает о своих непростых взаимоотношениях с бывшим руководителем УМВД России по Рязанской области Николаем Пилюгиным.

Так предприниматель обвинил людей, связанных с генералом полиции, в давлении с целью добиться от него продажи дома в деревне Дубинки Рязанского района.

- Я за все отсидел, за все ответил. Сейчас я живу спокойно, с семьей - и не совершил с момента освобождения ни одного даже административного правонарушения. Но потом ко мне стали обращаться бывшие и действующие сотрудники полиции с предложением, не желаю ли я продать свой дом, - заявил Алексей Мишин.

После того, как он отказался продать недвижимость, в автомобиль якобы подбросили две гранаты. Предприниматель предполагает, что «подставить» его приказал Николай Пилюгин для того, чтобы надавить на героя прошлого видеоролика Караулова Юрия Куприянова.

В ответ Андрей Караулов заявил, что все материалы, собранные им на Пилюгина, скоро окажутся на столе председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина и генерального прокурора РФ Игоря Краснова.

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ИСТОЧНИК KP.RU