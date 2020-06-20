Число заболевших коронавирусом стремительнее всего растет вокруг Ряжска
По состоянию на 20 июня с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19 в регионе зарегистрировано 4808 человек. Об этом сообщила опергруппа при региональном правительстве.
В Рязани выявлен 2501 случай (+12 за сутки).
А вот каковы другие цифры заболевших согласно официальной статистики:
- в Рязанском районе – 233;
- в городе Рыбное – 137 (+1);
- в Новомичуринске – 123;
- в Ряжске – 123 (+6);
- в Касимове — 118 (+4);
- в Скопине – 113;
- в Клепиковском районе – 100 (+4);
- в Шиловском районе – 99 (+2);
- в Скопинском районе — 96;
- в Михайловском районе – 84;
- в Рыбновском районе – 83;
- в Спасском районе – 71 (+2);
- в городе Сасово – 70;
- в Касимовском районе – 61 (+3);
- в городе Михайлов – 56;
- в Сараевском районе – 47;
- в Шилове – 45;
- в поселке Александро-Невский – 38 (+1);
- в Пронском районе – 38 (+1);
- в Пронске – 36;
- в Шацком районе – 32 (+3);
- в поселке Сапожок – 30 (+1);
- в Сасовском районе – 28 (+1);
- в Шацке – 28;
- в Захаровском районе – 27 (+1);
- в Милославском районе – 27;
- в Спасск-Рязанском – 27;
- в поселке Милославское - 26;
- в поселке Чучково – 26;
- в Спас-Клепиках — 21;
- в Александро-Невском районе – 20 (+1);
- в Чучковском районе – 20;
- в Кораблинском районе – 19;
- в поселке Сараи – 19;
- в Старожиловском районе – 19;
- в поселке Ермишь – 16;
- в городе Кораблино – 16 (+1);
- в Ряжском районе – 16 (+3);
- в селе Путятино – 15;
- в поселке Захарово – 13 (+1);
- в Ермишинском районе – 12;
- в Сапжковском районе – 11;
- в поселке Ухолово — 9;
- в Кадоме — 9 (+1);
- в Пителинском районе – 6;
- в Путятинском районе – 6;
- в Ухоловском районе – 6 (+1);
- в Кадомском районе– 2;
- в поселке Пителино – 1.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Число рязанских детей с диагнозом COVID-19 возросло до 458 человек
При этом больше всего заболевших в возрастной группе от 46 до 64 лет (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!
ИСТОЧНИК KP.RU