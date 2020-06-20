Число заболевших коронавирусом стремительнее всего растет вокруг Ряжска

20 Июнь 2020 2020-06-20T14:39:11+03:00

Темпы роста коронавируса замедлились, но эти мужчины считают, что маски снимать рано. Фото: Павел АВЕРИН

При этом нет ни одного муниципального образования, где число больных стало бы сокращаться

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По состоянию на 20 июня с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19 в регионе зарегистрировано 4808 человек. Об этом сообщила опергруппа при региональном правительстве.

В Рязани выявлен 2501 случай (+12 за сутки).

А вот каковы другие цифры заболевших согласно официальной статистики:

- в Рязанском районе – 233;

- в городе Рыбное – 137 (+1);

- в Новомичуринске – 123;

- в Ряжске – 123 (+6);

- в Касимове — 118 (+4);

- в Скопине – 113;

- в Клепиковском районе – 100 (+4);

- в Шиловском районе – 99 (+2);

- в Скопинском районе — 96;

- в Михайловском районе – 84;

- в Рыбновском районе – 83;

- в Спасском районе – 71 (+2);

- в городе Сасово – 70;

- в Касимовском районе – 61 (+3);

- в городе Михайлов – 56;

- в Сараевском районе – 47;

- в Шилове – 45;

- в поселке Александро-Невский – 38 (+1);

- в Пронском районе – 38 (+1);

- в Пронске – 36;

- в Шацком районе – 32 (+3);

- в поселке Сапожок – 30 (+1);

- в Сасовском районе – 28 (+1);

- в Шацке – 28;

- в Захаровском районе – 27 (+1);

- в Милославском районе – 27;

- в Спасск-Рязанском – 27;

- в поселке Милославское - 26;

- в поселке Чучково – 26;

- в Спас-Клепиках — 21;

- в Александро-Невском районе – 20 (+1);

- в Чучковском районе – 20;

- в Кораблинском районе – 19;

- в поселке Сараи – 19;

- в Старожиловском районе – 19;

- в поселке Ермишь – 16;

- в городе Кораблино – 16 (+1);

- в Ряжском районе – 16 (+3);

- в селе Путятино – 15;

- в поселке Захарово – 13 (+1);

- в Ермишинском районе – 12;

- в Сапжковском районе – 11;

- в поселке Ухолово — 9;

- в Кадоме — 9 (+1);

- в Пителинском районе – 6;

- в Путятинском районе – 6;

- в Ухоловском районе – 6 (+1);

- в Кадомском районе– 2;

- в поселке Пителино – 1.

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ИСТОЧНИК KP.RU