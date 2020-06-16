Под Кадомом поселились белые лебеди

16 Июнь 2020 2020-06-16T14:03:24+03:00

По сравнению с прошлым годом птиц стало вдвое больше

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Семь величественных птиц, рассекая водную гладь, приковывают к себе взгляды жителей села Белого Кадомского района. Кадомчане любуются, наводя объективы фотоаппаратов. Об этой сельской идиллии рассказали журналисты ИД «Пресса».

Жители улицы, выходящей к озеру, рады гостям и бросают птицам хлеб. Но те пока не берут угощение, возможно, побаиваются пока людей. Местные жители говорят, что в прошлом году птиц было всего трое. Они переночевали и утром улетели.

В этом году лебедей заметили в субботу, 13 июня. Во вторник, 16 июня, они все еще были на водоеме.

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ИСТОЧНИК KP.RU