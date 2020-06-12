2020-06-12T16:16:13+03:00
Общество

Генпрокуратура: В рязанском санатории «Старица» погасили долги перед работниками

Руководство двух фирм из-за приостановления деятельности не стало платить сотрудникам зарплату
Александр РАДЫГИН
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Генпрокуратура: В рязанском санатории «Старица» погасили долги перед работниками. Фото: санаторий «Старица».Генпрокуратура: В рязанском санатории «Старица» погасили долги перед работниками. Фото: санаторий «Старица».
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В Рязанской области погасили долг по заработной плате работникам санатория «Старица» на сумму 2,4 млн рублей, сообщает генеральная прокуратура России.

Установлено, что в связи с фактическим приостановлением деятельности в ООО «Старица-Сервис» и ООО «Санаторий «Старица» возникла задолженность по заработной плате за март перед 164 работниками в размере 2,4 млн рублей.

Прокурор Советского района Рязани внес руководству организаций представления с требованием незамедлительного устранения нарушений прав работников.

«В настоящее время долг перед работниками санаторно-курортных организаций погашен», - говорится в сообщении.

Напомним, это не первый случай, когда в «Старице» не выплачивают работникам зарплату. В августе прошлого года в Арбитражный суд поступило заявление Федеральной налоговой службы о признании банкротом ООО «Санаторий "Старица"».

По сведениям налоговиков, по состоянию на 23 июня 2019 года санаторий имел задолженность по обязательным платежам в сумме 2 007 222 рублей. В том числе, основной долг - 1 575 350 рублей, пени - 377 277 рублей, штраф - 54 594 рублей (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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