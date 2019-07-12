2019-07-12T16:03:11+03:00
Общество

Налоговики хотят признать рязанский санаторий «Старица» банкротом

Учреждение задолжало более 2 млн рублей по обязательным платежам
Александр РАДЫГИН
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Фото: санаторий "Старица".Фото: санаторий "Старица".
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В Арбитражный суд Рязанской области поступило заявление Федеральной налоговой службы о признании банкротом ООО «Санаторий "Старица"». Об этом сообщается на сайте суда.

По сведениям налоговиков, по состоянию на 23 июня 2019 года санаторий имеет задолженность по обязательным платежам в сумме 2 007 222 рублей. В том числе, основной долг - 1 575 350 рублей, пени - 377 277 рублей, штраф - 54 594 рублей.

Задолженность должника по обязательным платежам, которую заявитель просит включить во вторую очередь реестра требований кредиторов, составляет 1 314 255 рублей; в третью очередь реестра требований кредиторов, составляет 692 966 рублей, из которых: 261 095 рублей - основной долг, 377 277 рублей - пени, 54 594 рублей – штраф.

Рассмотрение дела назначено на 12 августа.

СПРАВКА «КП»

Санаторий «Старица» расположен в поселке Солотча, на берегу одноименной реки, в 20 км от Рязани.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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