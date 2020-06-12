2020-06-12T13:25:59+03:00
Происшествия

Появилось видео с места падения самолета в Рязанской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Рассматриваются все версии случившегося – от ошибки пилотирования до неисправности самолета
Яков РЫКОВ
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Появилось видео с места падения самолета в Рязанской области.Появилось видео с места падения самолета в Рязанской области.
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Появилось видео с места падения легкомоторного самолета в Рязанской области. Напомним, вечером 11 июня во время авиахимических работ на территории Шиловского района разбился самолет Х-32 «Бекас». В результате авиапроисшествия погиб 53-летний рязанец.

Следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека».

По предварительным данным, погибший – владелец самолета, имел и свидетельство пилота, и свидетельство о регистрации гражданского воздушного судна, однако в день полета не уведомил уполномоченные органы о полете.

Видео с места падения самолета под Рязанью.Источник: СК РФ.

«Следствие рассматривает ряд версий произошедшего, в числе которых ошибка пилотирования, техническая неисправность воздушного судна и неблагоприятные погодные условия», - говорится в сообщении СК.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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