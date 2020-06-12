2020-06-12T12:05:40+03:00
Общество

Михаил Ефремов прислал на похороны погибшего в ДТП рязанца Сергея Захарова два венка

Заслуженный артист России так и не принес публичные извинения семье погибшего мужчины
Яков РЫКОВ
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Виновник смертельного ДТП актер Михаил Ефремов прислал на похороны рязанца Сергея Захарова два траурных венка, сообщает «ЭГ». Однако, публичные извинения семье водителя-курьера заслуженный артист России так и не принес.

Напомним, трагедия случилась 8 июня. Тогда на Садовом кольце в Москве Ефремов, в крови которого впоследствии обнаружили алкоголь и следы наркотиков, вылетел на встречную полосу и на полной скорости протаранил фургон службы доставки, где погибший работал курьером.

Хоронили Сергея Захарова 11 июня в его родном селе Кузьминское Рыбновского района. На похоронах присутствовали самые близкие люди и журналисты (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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