Михаил Ефремов прислал на похороны погибшего в ДТП рязанца Сергея Захарова два венка

12 Июнь 2020 2020-06-12T12:05:40+03:00

Заслуженный артист России так и не принес публичные извинения семье погибшего мужчины

Изменить размер текста: A A

Виновник смертельного ДТП актер Михаил Ефремов прислал на похороны рязанца Сергея Захарова два траурных венка, сообщает «ЭГ». Однако, публичные извинения семье водителя-курьера заслуженный артист России так и не принес.

Напомним, трагедия случилась 8 июня. Тогда на Садовом кольце в Москве Ефремов, в крови которого впоследствии обнаружили алкоголь и следы наркотиков, вылетел на встречную полосу и на полной скорости протаранил фургон службы доставки, где погибший работал курьером.

Хоронили Сергея Захарова 11 июня в его родном селе Кузьминское Рыбновского района. На похоронах присутствовали самые близкие люди и журналисты (читать подробнее).

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

«Все узнаете со временем»: жена Михаила Ефремова не может говорить о смертельной аварии

Родные популярного актера, который вечером 8 июня устроил аварию, убиты случившейся трагедией (подробности)

"Все, это конец": раскаявшийся Михаил Ефремов заявил, что его не надо "отмазывать" после смертельного ДТП

Актер Иван Стебунов рассказал kp.ru подробности рокового вечера (подробности)

Все скандалы "жизнерадостного пьяницы" Михаила Ефремова: сорванный спектакль, схватка с ОМОНом и дебош в отеле

Смертельное ДТП стало самой страшной, но увы - для многих ожидаемой - трагедией в череде "подвигов" талантливого актера. Из-за любви к выпивке он не единожды угождал в скандалы, но из раза в раз обаятельного Ефремова журили и прощали. Это ведь наш гений Миша... (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU