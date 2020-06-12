Михаил Ефремов прислал на похороны погибшего в ДТП рязанца Сергея Захарова два венка
Виновник смертельного ДТП актер Михаил Ефремов прислал на похороны рязанца Сергея Захарова два траурных венка, сообщает «ЭГ». Однако, публичные извинения семье водителя-курьера заслуженный артист России так и не принес.
Напомним, трагедия случилась 8 июня. Тогда на Садовом кольце в Москве Ефремов, в крови которого впоследствии обнаружили алкоголь и следы наркотиков, вылетел на встречную полосу и на полной скорости протаранил фургон службы доставки, где погибший работал курьером.
Хоронили Сергея Захарова 11 июня в его родном селе Кузьминское Рыбновского района. На похоронах присутствовали самые близкие люди и журналисты (читать подробнее).
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