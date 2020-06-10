География коронавируса: 2200+ случаев заражения в Рязани, еще 7 заболевших в Рыбном

10 Июнь 2020 2020-06-10T15:57:45+03:00

10 июня обновлены данные о распространении COVID-19 в Рязанской области

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По состоянию на 10 июня в Рязанской области известно о 4287 случаях заражения коронавирусной инфекцией, включая условно подтвержденные. За минувшие сутки еще 64 теста на COVID-19 оказались положительными, 36 из них – в Рязани. Опергруппа при правительстве региона опубликовала обновленные данные о географии распространения коронавируса.

За пределами областного центра самый значительный прирост произошел в Рыбном – 7 новых случаев. Еще пять заболевших выявили в Рязанском районе. Впервые пандемия добралась до села Кузьминское Рыбновского района.

Напомним, из статистики* не исключают выздоровевших и умерших. Приводим полный список районов и населенных пунктов:

- в г. Рязани зарегистрировано 2230 случаев заражения (+36 по сравнению со 9 июня);

- в Рязанском районе – 216 (+5) (Заокское – 32, Дядьково – 16 (+1), Заборье – 15, Поляны – 15, Учхоз Стенькино – 14, Подвязье – 11 (+1), Тюшево – 11, Агро – Пустынь – 6, Льгово – 5 (+1), Мурмино – 5, Рожок – 5, Турлатово – 5, Богданово – 4, Глебово – 4, Ровное – 4, Хирино – 4, Ялтуново – 4 , Абрютино – 3, Варские – 3, Высокое – 3, Вышгород – 3 (+1), Искра – 3, Окский – 3, Полково – 3, Совхоз Рязанский – 3, Александрово – 2, Затишье – 2, Земенки – 2, Листвянка – 2, Насурово – 2, Реткино – 2, Ульяновка – 2, Шумашь – 2 (+1), Алтухово – 1, Вышетравино – 1, Гавердово – 1, Госплемстанция – 1, Дмитриевка – 1, Долгинино – 1, Дубровичи – 1, Екимовка – 1, Казарь – 1, Кораблино – 1, Коростово – 1, Новоселки – 1, Романцево – 1, Секиотово – 1, Семкино – 1, Ходынинские дворики – 1);

- в г. Скопин – 107;

- Скопинский район – 94 (Павелец – 21, Ильинка – 13,Побединка – 9, Корневое – 5, Вослебово – 3, Горлово – 3, Моховое – 3, Свинушки – 3, Успенское – 3, Чулково – 3, Березняги – 2, Клекотки – 2, Князево – 2, Лопатино – 2, Муравлянка – 2, Отрада – 2, Петрушино – 2, Гремячка – 1, Делехово – 1,Деменьшино – 1, Дмитриево – 1, Ермолово – 1, Желтухинский – 1, Затворное – 1, Мшанка – 1, Нагиши – 1, Немерово – 1, Пупки – 1, Рудинка – 1, Секирино – 1, Шелемишево – 1);

- в Михайловском районе – 83 (Октябрьский – 27, Стрелецкие выселки – 10, Фирюлевка – 5, Виленка – 3, Грязное – 3, Заря – 3, Красное – 3, Березово – 2, Иваньково – 2, Киндяково – 2, Козловка – 2, Первомайский – 2, Печерники – 2, Пушкари – 2, С/з им. Ильича – 2, Треполье – 2, Бычки – 1, Волосовка – 1, Голдино – 1, Дугинка3 – 1, Ижеславль – 1, Красное – 1, Низок – 1, Павелково – 1, Покровское1 – 1, Чурики – 1, Щетиновка – 1);

- в г. Михайлов – 54 (+1);

- в Пронском районе – 33 (+3) (Мамоново – 6 (+1), Гремяки – 4, Маклаково – 4, Кисьва – 3, Октябрьское – 3, Тырново – 3 (+1), Орловский – 2, Погореловский – 2 (+1), Скучаловка – 2, Береговая Погореловка – 1, Булычево – 1, Малинищи – 1, Роскино – 1);

- в Пронске – 35;

- в г. Новомичуринск – 119;

- в Рыбновском районе – 72 (+1) (Костино – 20, Новоселки – 7, Пощупово – 7, Алешня – 5,Старолетово – 5, Высокое – 4, Глебково – 4, Горяйново – 3, Завод Ветзоотехника – 3, Баграмово – 2, Старое Батурино – 2, Новое Батурино – 2, Бражкино – 1, Выселки – 1, Житово – 1, Зубово – 1, Козловка – 1, Кузьминское – 1 (+1), Перекаль – 1, Раменки – 1);

- в г. Рыбное – 116 (+7);

- в Сараевском районе – 46 (Сысои – 8, Красный Озерок – 7, Напольное – 6, Алексеевка – 3, Красный Куст – 2, Мордово – 2, Одоевщина – 2, Большие Можары – 1, Борец – 1, Бычки – 1, Витуша – 1, Красная Вершина – 1, Кривское – 1, Меньшие Можары – 1, Новый Хутор – 1, Озерки – 1, Озёриха – 1, Паники – 1, Старобокино – 1, Таптыково – 1, Телятники – 1, Троицкое – 1, Ягодное – 1);

- в р.п. Сараи – 18;

- в Сасовском районе – 24 (Сотницыно – 8, Алешино – 2, Кустаревка – 2, Молодежный – 2, Раково – 2, Саблино – 2, Фроловское – 2, Гавриловское – 1, Кузьминки – 1, Малый Студенец – 1, Мыс Доброй Надежды – 1);

- в г. Сасово – 68;

- в Касимовском районе – 52 (Елатьма – 5, Лощинино – 5, Подлипки – 5, Клетино – 4, Бабино – Булыгино – 3, Новая Деревня – 3, Лашма – 3, Сынтул – 3, Щербатовка – 3, Гусь – Железный – 2, Крутоярский – 2, Лазарево – 2, Озерный – 2, Телебукино – 2, Алешино – 1, Ахматово – 1,Баромыково – 1, Большой Кусмор – 1, Ибердус – 1, Кочемары – 1, Малеево – 1, Сосновка – 1);

- в г. Касимов – 93 (+1);

- в Клепиковском районе – 84 (Тума – 29, Криуша – 12, Аверкиево – 5, Алексеево – 5, Давыдово – 3, Егорово – 3, Первушкино – 3, Малахово – 2, Малиновка – 2, Уткино – 2, Щурово – 2, Болонь – 1, Ершовские выселки – 1, Иншаково – 1, Колесниково – 1, Кондаково – 1, Малая Каменка – 1, Молькино – 1, Натальино – 1, Озерки – 1, Пилево – 1, Рябикино – 1, Снохино – 1, Спирино – 1, Ужищево – 1, Ухино – 1, Хараблино – 1);

- в Спас-Клепиках – 18;

- в Ряжском районе – 11 (Петрово – 5, Салтыки – 3, Шереметьево – 2, Дегтяное – 1);

- в г.Ряжск – 105 (+1);

- в Спасском районе – 51 (+1) (Павловка – 7, Спиртзаводской – 7, Ижевское – 5, Гавриловское – 3, Собчаково – 3 (+1), Сушки – 3, Троица – 3, Брыкин Бор – 2, Ухорское – 2, Фатьяновка – 2, Горки – 2, Дегтяное – 1, Добрый Сот – 1, Иванково – 1, Малые Гулынки – 1, Новики – 2, Огородниково – 2, Панино – 1, Половское – 1, Селезеново – 1, Старостеклянное – 1);

- в г. Спасск-Рязанский – 23;

- в Захаровском районе – 23 (+1) (Cмена – 7, Безлычное – 3, Добрые Пчелы – 2 (+1), Елино – 2, Жокино – 2, Пупкино – 2, Зимино – 1, Окуньково – 1, Плахино – 1, Поливаново – 1, Шляхино – 1);

- в с. Захарово – 11;

- в Шиловском районе – 88 (Лесной – 24, Желудёво – 16, Сановка – 8, Авдотьинка – 7, Елизаветинка – 7, Ибредь – 4, Ирицы – 3, Сасыкино – 3, Терехово – 3, Борки – 2, Задубровье – 2, Инякино – 2, Аделино – 1, Борок – 1, Заполье – 1, Крутицы – 1, Мосолово – 1, Муратово – 1, Слобода – 1);

- в п. Шилово – 40 (+1);

- в Шацком районе – 27 (Казачья Слобода – 8, Черная Слобода – 8, Лесное Конобеево – 2, Новочернеево – 2, Борки – 1, Высокое – 1, Выша – 1, Печины – 1, Ольхи – 1, Польное Конобеево – 1, Сново – Здорово – 1);

- в г. Шацк – 27;

- в Чучковском районе – 20 (Аладьино – 7, Пертово – 5, Мелехово – 3, Остро – Пластиково – 3, Шеметово – 2);

- в п. Чучково – 23;

- в Ермишинском районе – 12 (Надежка – 4, Азеево – 3, Гремячий ключ – 2, Савватьма – 2, Большое Ляхово – 1);

- в п. Ермишь – 14;

- в Милославском районе – 27 (Южный – 9, Змеевка – 4, Кочуры – 3, Чернава – 3, Бугровка – 2, Зеленый – 2, Архангельское – 1, Казначеевка – 1, Совхоз Большевик – 1, Топилы – 1);

- в п. Милославское – 25;

- в Александро-Невском районе – 18 (Боровок – 6, Ленино – 5, Каширин – 4, Зимарово – 1, Калинино – 1, Ленинский – 1);

- в Александро-Невском – 31;

- в Ухоловском районе – 5 (Покровское – 2, Ольхи – 2, Поляки – 1);

- в п. Ухолово – 8;

- в Старожиловском районе – 16 (Панинская слобода – 7, Истье – 3, Ершово – 1, Ивановское – 1, Ромоданово – 1, Рязанские сады – 1, Совхоз имени Ленина – 1, Соха – 1);

- в р.п. Старожилово – 27 (+1);

- в Путятинском районе – 6 (Глебово – 1, Екатериновка – 1, Никитино – 1, Новая Деревня – 1, Песочня – 1, Строевское – 1);

- с. Путятино – 12;

- в Кораблинском районе – 19 (Кипчаково – 6, Ключ – 4, Моловка – 3, Бобровинки – 2, Филатово – 2, Ковалинка – 1, Пехлец – 1);

- в г. Кораблино – 14;

- Сапожковский район – 7 (Михеи – 3, Кривель – 2, Канино – 1 (+1), Марфинка – 1, Фабричная Слобода – 1);

- в р.п. Сапожок – 22;

- Пителинский район – 5 (Юрьево – 4, Потапьево – 1);

- р.п. Пителино – 1;

- в Кадомском районе – 2 (Старый Кадом — 2).

- в Кадоме – 3.

*Статистика озвучена органами власти, поэтому за достоверность цифр ввиду невозможности их проверить редакция ответственности не несет.

ИСТОЧНИК KP.RU