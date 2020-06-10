В рязанское УФСИН поставляли фальсифицированное молоко
Тырновский молочный завод вновь попался на фальсификате, сообщает рязанский Россельхознадзор. На этот раз специалисты ведомства взяли пробы молока в жилищно-коммунальном управлении регионального УФСИН.
После лабораторных исследований выяснилось, что молочная продукция насыщена жирами растительного происхождения.
5 июня Арбитражный суд признал ООО «Тырновский молочный завод» виновным и оштрафовал на 105 тысяч рублей.
Напомним, ранее тырновских дельцов оштрафовали за фальсификат, который они поставляли под брендом «Мещерские росы» в медсанчасть №53 ФСИН города Великий Новгород (читать подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU