Дело о нападении на «скорую» в Рязани передали в суд
В Рязани супружеская пара предстанет перед судом по делу о нападении на бригаду скорой помощи. О завершении расследования и передаче материалов в суд объявила пресс-служба областного СУ СКР.
Инцидент произошел 25 апреля во дворе дома по улице Крупской. Пьяные мужчина и женщина встали на пути спецавтомобиля, и, когда водитель попросил освободить проезд, накинулись не него, а заодно и на двух фельдшеров, которые пришли ему на помощь. Глубинных мотивов у парочки не было: то, что случилось - банальное хулиганство, переросшее в уголовное преступление.
32-летнего мужчину будут судить по статье «Побои», его спутница понесет ответственность за публичное оскорбление представителя власти – «пару ласковых» она адресовала прибывшим по зову очевидцев полицейским.
ИСТОЧНИК KP.RU