Дело о нападении на «скорую» в Рязани передали в суд

9 Июнь 2020 2020-06-09T18:56:44+03:00

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В Рязани супружеская пара предстанет перед судом по делу о нападении на бригаду скорой помощи. О завершении расследования и передаче материалов в суд объявила пресс-служба областного СУ СКР.

Инцидент произошел 25 апреля во дворе дома по улице Крупской. Пьяные мужчина и женщина встали на пути спецавтомобиля, и, когда водитель попросил освободить проезд, накинулись не него, а заодно и на двух фельдшеров, которые пришли ему на помощь. Глубинных мотивов у парочки не было: то, что случилось - банальное хулиганство, переросшее в уголовное преступление.

32-летнего мужчину будут судить по статье «Побои», его спутница понесет ответственность за публичное оскорбление представителя власти – «пару ласковых» она адресовала прибывшим по зову очевидцев полицейским.

ИСТОЧНИК KP.RU