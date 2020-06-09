2020-06-09T13:19:49+03:00
Происшествия

В Рязанском районе трактор раздавил уроженца Узбекистана

Следственный комитет проводит доследственную проверку
Роман ДОРОФЕЕВ
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Днем в понедельник, 8 июня, в лесу возле деревни Долгинино Рязанского района произошла трагедия. Во время работ по расчистке участка от валежника трактор наехал на мужчину – гражданина Узбекистана 1967 года рождения. Потерпевший от полученных травм скончался на месте.

По факту ЧП Рязанский межрайонный следственный отдел СК России по Рязанской области проводит доследственную проверку. Будут установлены все обстоятельства, приведшие к гибели человека. По результатам проверки следователи вынесут процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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