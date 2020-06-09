Появились фото и видео с места обнаружения трупа младенца на улице Тимуровцев
Появились фотографии и видео с места происшествия на улице Тимуровцев, где накануне нашли тело новорожденной девочки. Как отметили в Следственном комитете, уголовное дело пока не возбуждено, разыскивается мать ребенка.
Появились фото и видео с места обнаружения трупа младенца на улице Тимуровцев.
Напомним, труп младенца обнаружили днем 8 июня в мусорном контейнере, расположенном между домами №№5 и 6. Тело девочки лежало в пакете.
Появились фото и видео с места обнаружения трупа младенца на улице Тимуровцев.
В настоящее время Железнодорожным МСО Рязани СУ СК России по Рязанской области по данному факту проводится проверка (читать подробнее).
Появились фото и видео с места обнаружения трупа младенца на улице Тимуровцев.
ВАЖНО!
Следователи обращаются с просьбой к жителям Рязани: при наличии информации о предполагаемой матери или обстоятельствах произошедшего сообщить об этом в Железнодорожный МСО по телефонам: 8 (4912) 96-09-63, 8-910-622-67-00 или в полицию по телефону 02.
Появились фото и видео с места обнаружения трупа младенца на улице Тимуровцев.
Тело младенца нашли в контейнере на улице Тимуровцев.
ИСТОЧНИК KP.RU