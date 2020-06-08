Рязанский гарнизон высказался о смерти срочника

8 Июнь 2020 2020-06-08T19:21:43+03:00

По информации военных, военнослужащий мог выстрелить в себя случайно

Изменить размер текста: A A

Рязанский гарнизон прокомментировал гибель солдата срочной службы в воинской части воздушно-десантных сил, расположенной в Октябрьском городке. Тело молодого человека с огнестрельным ранением, напомним, обнаружили днем 8 июня.

«По предварительным данным, военнослужащий грубо нарушил требования безопасности при обращении с оружием», - сообщает командование Рязанского гарнизона.

Тем не менее, продолжают рассматриваться все версии, включая самоубийство. Проверка, которую военные проводят совместно с правоохранительными органами, продолжается.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU