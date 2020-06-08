Рязанский гарнизон высказался о смерти срочника
Рязанский гарнизон прокомментировал гибель солдата срочной службы в воинской части воздушно-десантных сил, расположенной в Октябрьском городке. Тело молодого человека с огнестрельным ранением, напомним, обнаружили днем 8 июня.
«По предварительным данным, военнослужащий грубо нарушил требования безопасности при обращении с оружием», - сообщает командование Рязанского гарнизона.
Тем не менее, продолжают рассматриваться все версии, включая самоубийство. Проверка, которую военные проводят совместно с правоохранительными органами, продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU