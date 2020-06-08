8 Июнь 2020 2020-06-08T16:59:17+03:00

В Рязани обнаружен труп солдата-срочника с огнестрельным ранением. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Изменить размер текста: A A

Днем 8 июня в воинской части, расположенной в Октябрьском городке Рязани, от огнестрельного ранения скончался солдат срочной службы. Об этом «Комсомолке» сообщил источник в правоохранительных органах.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники военного следственного отдела по Рязанскому гарнизону Следственного комитета РФ. Следователям предстоит установить точную причину смерти солдата, а также все обстоятельства случившегося.

Как сообщил источник, рассматриваются все версии трагедии – от случайного выстрела до самоубийства.

Отметим, что Октябрьском городке расположена воинская часть воздушно-десантных сил.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU