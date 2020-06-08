В Рязани обнаружен труп солдата-срочника с огнестрельным ранением
Днем 8 июня в воинской части, расположенной в Октябрьском городке Рязани, от огнестрельного ранения скончался солдат срочной службы. Об этом «Комсомолке» сообщил источник в правоохранительных органах.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники военного следственного отдела по Рязанскому гарнизону Следственного комитета РФ. Следователям предстоит установить точную причину смерти солдата, а также все обстоятельства случившегося.
Как сообщил источник, рассматриваются все версии трагедии – от случайного выстрела до самоубийства.
Отметим, что Октябрьском городке расположена воинская часть воздушно-десантных сил.
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ИСТОЧНИК KP.RU