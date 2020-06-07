Из райцентров больше всего зараженных COVID-19 в Скопине, меньше всего - в Пителине
Согласно официальной статистике*, по состоянию на 7 июня в Рязанской области известно о 4088 случаях заражения новой коронавирусной инфекцией, считая условно подтвержденные. В Рязани выявлено 2123 случая (+32 за сутки). В Рязанском районе – 208. В Новомичуринске – 117, в Скопине – 105, Ряжске – 101.
На этом список мест, где число заболевших коронавирусом перешагнуло сотню, заканчивается. В Рыбном их 98. В Скопинском районе – 93. В Касимове - 85. В Клепиковском районе – 80, в Шиловском – 77. В достаточно крупном райцентре Сасово – 66, в Михайлове – 53. Практически столько же во всем Касимовском районе – 52. Спасский район чуть не дотянул до «полтинника» – 49, в Сараевском районе 46 заболевших. В Шилове – 38. Цифры в Пронске и районе почти равны: 35 и 30 соответственно.
Далее идет целый список мест, где количество больных COVID-19 практически равно. В Милославском районе 27 человек болеют коронавирусом, и столько же в Шацком. В р.п. Александро-Невский и Шацке – 26, в Старожилове и р.п. Милославское – 25. В Сасовском районе – 24, в городе Спасск-Рязанский – 23. В Захаровском районе и Чучкове – 22.
А вот перечень мест в регионе, где коронавирусом болеет менее двадцати человек. В Кораблинском районе – 18, в Александро-Невском районе и Спас-Клепиках – 17, в Старожиловском районе – 16, в Кораблине и Ермиши – 14, а в Ермишинском районе и Путятине – 12. В Захарове и Ряжском районе – 11.
И, наконец, по состоянию на 7 июня наиболее безопасные места в отношении коронавирусной инфекции. Менее десяти случаев зарегистрировано здесь: в Ухолове – 8, в Сапожковском районе – 7, в Путятинском – 6, в Ухоловском районе – 5, в Пителинском – 4, в р.п. Кадом – 3, в Кадомском районе – 2.
А вот в Пителине, по официальным сведениям, всего один заболевший коронавирусом.
*Статистика озвучена органами власти, поэтому за достоверность цифр ввиду невозможности их проверить редакция ответственности не несет.
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ИСТОЧНИК KP.RU