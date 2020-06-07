2020-06-07T11:42:32+03:00
Коронавирус Covid-19

419 рязанских детей болеют коронавирусом

Но самая многочисленная группа больных с COVID-19 находится в возрастном диапазоне от 46 до 64 лет
Иван АНТОНОВ
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По данным оперативной рабочей группы больше всего заболевших в возрастной группе от 46 до 64 лет – 1542 человека. Количество детей с подтвержденным диагнозом COVID-19 возросло до 419 человек. Мы приводим подробности.

По возрасту с подтвержденным диагнозом COVID-19:

от 18 до 45 лет – 1372 человека;

от 46 до 64 лет – 1542 человека;

от 65 до 80 лет – 549 человек;

старше 80 лет – 131 человек;

дети – 419 человек (17 дней; 3 недели; четверо по 1; 2,5; двое по 3; двое по 6; 8; двое по 9 месяцев; тридцать пять по 1 году; девятнадцать по 2; восемнадцать по 3; восемнадцать по 4; двадцать три по 5; двадцать два по 6; двадцать три по 7; тридцать по 8; девятнадцать по 9; двадцать два по 10; тридцать по 11; двадцать семь по 12 лет; девятнадцать по 13; двадцать три по 14; двадцать семь по 15; двадцать пять по 16; двадцать пять по 17 лет).

По возрасту с условно подтвержденным диагнозом COVID-19:

от 18 до 45 лет – 20 человек;

от 46 до 64 лет – 32 человека;

от 65 до 80 лет –18 человек;

старше 80 лет – 2 человека;

дети – 3 человека (10; 11; 16 лет).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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