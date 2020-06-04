2020-06-04T18:29:17+03:00
Происшествия

Опубликованы подробности и видео массового ДТП на Московском шоссе

Цепочка столкновений началась после неудачного перестроения женщины на Volkswagen Polo
Поделиться:
Фото: 62.мвд.рфФото: 62.мвд.рф
Изменить размер текста:

Госавтоинспекция сообщила подробности массового ДТП, которое случилось на Московском шоссе в Рязани днем 4 июня. Поучаствовали в аварии на участке между Народным бульваром и улицей Юбилейной семь автомобилей.

По предварительным данным, началось все с 30-летней женщины на Volkswagen Polo, «не убедившейся в безопасности маневра» при перестроении. Как результат - столкновение с попутной фурой Mercedes-Benz, вместе с которой легковушка вылетела на встречку. Первой на пути тандема оказалась «Газель», за ними – грузовичок Hyundai и Santa Fe. Досталось также двум припаркованным авто: еще одному Volkswagen Polo и ВАЗ-2108.

В результате в больницу доставили водителей Hyundai и первого Volkswagen, а также 41-летнюю пассажирку «Газели».

Видео момента ДТП с камер наружного видеонаблюдения опубликовал телеканал «Город».

Видео момента массового ДТП на Московском с участием 7 автомобилей.Источник - http://gorod62.tv/ www.youtube.com/channel/UCkVimpw4DE7Le6-qjpaP6uw

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Маршрутки №77 в Рязани пустят через Агропром
Опубликованы подробности и видео массового ДТП на Московском шоссе
Уровень воды в Оке у Рязани стал максимальным в этом году
В Рязани испытывают три препарата от коронавируса
Из-за массового ДТП в Рязани перекрыто движение по Московскому шоссе
Бани Рязани готовы встретить посетителей в масках и перчатках
Жители затопленной шацкой деревни пожаловались, что их бросили на произвол судьбы
«Единая Россия» подвела итоги электронного предварительного голосования
На улице Татарской в Рязани закрыли движение транспорта
«Единая Россия» готовится внести в Госдуму поправки в Трудовой кодекс
В Рязанской области затоплены два моста и двадцать приусадебных участков
Коронавирус выявили у 71 человека в Рязанской области, подтвердили – у 73
Рязанца, устроившего покушение на целую семью, отправили в психушку
«Ростелеком» запустил пилотный проект умного магазина в торговой сети «Гулливер»
Количество скончавшихся от COVID-19 в Рязанской области достигло десяти человек
До следующего ливня: в Рязани устранили последствия потопа на Московском шоссе
В Рязани будут работать мобильные пункты КВЦ по оплате за коммуналку