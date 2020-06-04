Опубликованы подробности и видео массового ДТП на Московском шоссе

4 Июнь 2020 2020-06-04T18:29:17+03:00

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Госавтоинспекция сообщила подробности массового ДТП, которое случилось на Московском шоссе в Рязани днем 4 июня. Поучаствовали в аварии на участке между Народным бульваром и улицей Юбилейной семь автомобилей.

По предварительным данным, началось все с 30-летней женщины на Volkswagen Polo, «не убедившейся в безопасности маневра» при перестроении. Как результат - столкновение с попутной фурой Mercedes-Benz, вместе с которой легковушка вылетела на встречку. Первой на пути тандема оказалась «Газель», за ними – грузовичок Hyundai и Santa Fe. Досталось также двум припаркованным авто: еще одному Volkswagen Polo и ВАЗ-2108.

В результате в больницу доставили водителей Hyundai и первого Volkswagen, а также 41-летнюю пассажирку «Газели».

Видео момента ДТП с камер наружного видеонаблюдения опубликовал телеканал «Город».

Видео момента массового ДТП на Московском с участием 7 автомобилей.Источник - http://gorod62.tv/ www.youtube.com/channel/UCkVimpw4DE7Le6-qjpaP6uw

ИСТОЧНИК KP.RU