2020-06-04T16:39:49+03:00
Коронавирус Covid-19

В Рязани испытывают три препарата от коронавируса

Один из них создан на основе вещества, эффективность которого проверяют и в США
Антон КОНОВАЛОВ
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Областная клиническая больница в Рязани стала одной из пяти по всей стране, где пройдут клинические испытания трех препаратов от коронавируса. Такая информация появилась на официальной странице губернатора Рязанской области Николая Любимова.

Чуть подробнее глава региона рассказал только об одном из перспективных лекарств.

«Создан на основе фавипиравира — лекарства, изобретенного в Японии. Наблюдение за пациентами показывает, что уже спустя четыре дня после начала лечения фавипиравиром, тест на коронавирус показывает отрицательный результат, нормализуется температура и происходят положительные изменения в легких», - говорится в записи от 4 июня.

Речь, по всей видимости, идет о таблетках под торговым названием «Авифавир». Как пишет портал N+1, в Японии первый препарат на основе фавипиравира - «Авиган» - зарегистрировали в 2014 году, и с апреля корпорация Fujifilm Pharmaceuticals проводит его клинические испытания в США.

Важный момент: авифавир пациенты получают только в условиях стационара – в аптеках его не будет. Более подробная информация о результатах его испытаний размещена Российским фондом прямых инвестиций и группой компаний «ХимРар».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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