Из-за массового ДТП в Рязани перекрыто движение по Московскому шоссе
В четверг, 4 июня, в Рязани на Московском шоссе на участке между пересечением шоссе с Народным бульваром и улицей Юбилейной произошло массовое ДТП.
По предварительной информации, примерно в 13.40 двигаясь в сторону Москвы в попутном направлении, столкнулись легковой автомобиль и небольшой грузовик. После этого автомобили вынесло на встречную полосу, где произошло столкновение с еще четырьмя автомобилями. Пострадали четыре человека (информация уточняется).
ГИБДД вынуждено было перекрыть движение на данном участке Московского шоссе. Весь транспорт направляется в объезд.
По сообщению пресс-службы МЧС России пор Рязанской области, на ликвидацию последствий ДТП выезжали один расчет пожарно-спасательной части и смена спасателей аварийно-спасательной службы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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