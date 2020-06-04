2020-06-04T16:56:06+03:00
Происшествия

Из-за массового ДТП в Рязани перекрыто движение по Московскому шоссе

Столкнулись шесть автомобилей, пострадали четыре человека
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Кадр сюжета телекомпании "Город".Кадр сюжета телекомпании "Город".
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В четверг, 4 июня, в Рязани на Московском шоссе на участке между пересечением шоссе с Народным бульваром и улицей Юбилейной произошло массовое ДТП.

По предварительной информации, примерно в 13.40 двигаясь в сторону Москвы в попутном направлении, столкнулись легковой автомобиль и небольшой грузовик. После этого автомобили вынесло на встречную полосу, где произошло столкновение с еще четырьмя автомобилями. Пострадали четыре человека (информация уточняется).

ГИБДД вынуждено было перекрыть движение на данном участке Московского шоссе. Весь транспорт направляется в объезд.

По сообщению пресс-службы МЧС России пор Рязанской области, на ликвидацию последствий ДТП выезжали один расчет пожарно-спасательной части и смена спасателей аварийно-спасательной службы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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