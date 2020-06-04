«Единая Россия» подвела итоги электронного предварительного голосования

4 Июнь 2020 2020-06-04T14:21:31+03:00

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Этот вопрос обсуждался на заседании президиума Генсовета «Единой России». Андрей Турчак напомнил, что предварительное голосование проходило с 25 по 31 мая полностью в онлайне. В нем приняли участие около шести тысяч кандидатов. В общей сложности в системе зарегистрировались более 1,2 миллиона избирателей — почти миллион из них проголосовали. Это 5% от общего количества избирателей по стране. Порядка 20% из проголосовавших граждан — жители села.

Секретарь Генсовета заявил, что голосование прошло успешно. Он отметил, что количество проголосовавших в онлайне выросло в 14 раз по сравнению с прошлым годом — в 2019 году дистанционным способом голосования воспользовались 53 тысячи человек, в этом году — более 970 тысяч.

— В прошлые годы мы не раз доказывали, что сильны в традиционных форматах общения с избирателями. В этом году мы успешно освоили еще и цифровой формат. В будущем намерены использовать эти наработки, в том числе на выборах в Государственную Думу. Мы первыми провели дистанционное голосование в федеральном масштабе. И готовы поделиться накопленным опытом с Центральной избирательной комиссией в качестве перспективной практики, — сказал Андрей Турчак.

Он также подчеркнул, что итоги предварительного голосования окончательные и изменению не подлежат — никаких «подсуконных договоренностей» здесь нет, все, кто одержал победу, представят партию на осенних выборах.

Среди кандидатов вырос конкурс — с 4,2 до 4,8 кандидатов на место. Среди кандидатов более 40% — молодые люди до 35 лет. При этом только около 20% участников предварительного голосования — действующие депутаты. Подавляющее большинство — новые лица в политике.

Решением президиума Генсовета «Единой России» предварительного голосование признано состоявшимся. Эксперты, следившие за ходом процедуры, отметили ее значимость для политической системы России в целом. Председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин отметил, что «Единая Россия» в очередной раз выступает как законодатель мод в технологиях партстроительства». Президент коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко, в свою очередь, назвал впечатляющим количество проголосовавших — около миллиона человек.

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Аркадий Фомин подчеркнул, что Рязанская область вошла в число лидеров по количеству зарегистрированных кандидатов и проголосовавших избирателей.

— В среднем конкурс составил 8 человек на один мандат. Среди участников праймериз — действующие депутаты, предприниматели, много молодежи, представители общественных организаций. Больше половины претендентов — члены партии, одна треть — беспартийные, — рассказал лидер рязанских единороссов.

Также Аркадий Фомин отметил, что наиболее активно голосования жители Михайловского, Ухоловского, Сараевского, Милославского и Захаровского районов. «Свои голоса за кандидатов предварительного голосования отдали 56 тысяч рязанцев, что составило 6,2% от общего количества избирателей или 90% от зарегистрировавшихся на сайте pg.er.ru, — уточнил секретарь регионального отделения. — Это показывает интерес и доверие к процедуре праймериз «Единой России».

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ИСТОЧНИК KP.RU