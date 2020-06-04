Коронавирус выявили у 71 человека в Рязанской области, подтвердили – у 73

4 Июнь 2020 2020-06-04T12:22:26+03:00

Опергруппа при правительстве региона представила официальную статистику о COVID-19 за 4 июня

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4 июня в Рязанской области коронавирус выявили по результатам еще 71 первичного теста. Теперь их отправили на повторное исследование в лабораторию Роспотребнадзора.

Еще у 73 человек, чьи анализы оказались положительными ранее, диагноз COVID-19 подтвердился. Таким образом, в Рязанской области зарегистрирован 3801 случай заражения коронавирусной инфекцией, а вместе с условно подтвержденными – 3872 случая.

Напомним, из официальной статистики опергруппы при областном правительстве не исключают выздоровевших и умерших.

ИСТОЧНИК KP.RU