Коронавирус выявили у 71 человека в Рязанской области, подтвердили – у 73
Опергруппа при правительстве региона представила официальную статистику о COVID-19 за 4 июня
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4 июня в Рязанской области коронавирус выявили по результатам еще 71 первичного теста. Теперь их отправили на повторное исследование в лабораторию Роспотребнадзора.
Еще у 73 человек, чьи анализы оказались положительными ранее, диагноз COVID-19 подтвердился. Таким образом, в Рязанской области зарегистрирован 3801 случай заражения коронавирусной инфекцией, а вместе с условно подтвержденными – 3872 случая.
Напомним, из официальной статистики опергруппы при областном правительстве не исключают выздоровевших и умерших.
ИСТОЧНИК KP.RU