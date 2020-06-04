Количество скончавшихся от COVID-19 в Рязанской области достигло десяти
В четверг, 4 июня, федеральный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщил, что количество летальных случаев в Рязанской области увеличилось до десяти (+1 смерть за сутки).
Речь идет именно о тех пациентах, у которых коронавирус стал непосредственной причиной смерти. Рязанцев с положительным тестом на COVID-19, умерших от других заболеваний – больше.
Всего с начала пандемии в регионе зафиксирован 3801 случай заболевания COVID-19 (+73 человека за последние сутки). Еще 71 положительный тест находится на подтверждении в Роспотребнадзоре. Вместе с ними общее количество зараженных в Рязанской области составляет 3872 человека.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Еще двое. Количество скончавшихся от COVID-19 в Рязанской области увеличилось
Российский оперативный штаб подтвердил смерть двух человек (подробности).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Рязани»