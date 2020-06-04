2020-06-04T11:22:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество скончавшихся от COVID-19 в Рязанской области достигло десяти

О новой смерти в регионе сообщил федеральный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции
Роман ДОРОФЕЕВ
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В четверг, 4 июня, федеральный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщил, что количество летальных случаев в Рязанской области увеличилось до десяти (+1 смерть за сутки).

Речь идет именно о тех пациентах, у которых коронавирус стал непосредственной причиной смерти. Рязанцев с положительным тестом на COVID-19, умерших от других заболеваний – больше.

Всего с начала пандемии в регионе зафиксирован 3801 случай заболевания COVID-19 (+73 человека за последние сутки). Еще 71 положительный тест находится на подтверждении в Роспотребнадзоре. Вместе с ними общее количество зараженных в Рязанской области составляет 3872 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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