Количество скончавшихся от COVID-19 в Рязанской области достигло десяти

4 Июнь 2020 2020-06-04T11:22:19+03:00

О новой смерти в регионе сообщил федеральный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции

Изменить размер текста: A A

В четверг, 4 июня, федеральный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщил, что количество летальных случаев в Рязанской области увеличилось до десяти (+1 смерть за сутки).

Речь идет именно о тех пациентах, у которых коронавирус стал непосредственной причиной смерти. Рязанцев с положительным тестом на COVID-19, умерших от других заболеваний – больше.

Всего с начала пандемии в регионе зафиксирован 3801 случай заболевания COVID-19 (+73 человека за последние сутки). Еще 71 положительный тест находится на подтверждении в Роспотребнадзоре. Вместе с ними общее количество зараженных в Рязанской области составляет 3872 человека.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Еще двое. Количество скончавшихся от COVID-19 в Рязанской области увеличилось

Российский оперативный штаб подтвердил смерть двух человек (подробности).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU