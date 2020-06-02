2020-06-02T12:28:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Еще двое. Количество скончавшихся от COVID-19 в Рязанской области увеличилось

Российский оперативный штаб подтвердил смерть двух человек
Роман ДОРОФЕЕВ
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Во вторник, 2 июня, стало известно, что согласно информации российского оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции количество зафиксированных летальных случаев в Рязанской области увеличилось до девяти (+ 2 человека за сутки).

По данным регионального штаба, в список включены две женщины 70-ти и 83-х лет, о смерти которых сообщалось ранее (проводилась экспертиза). Речь идет именно о тех пациентах, у которых коронавирус стал непосредственной причиной смерти. Рязанцев с положительным тестом на COVID-19, умерших от других заболеваний – больше.

Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 3653 случая заболевания COVID-19 (+72 человека за последние сутки). Еще 75 положительных тестов находятся на подтверждении в Роспотребнадзоре. Вместе с ними общее количество зараженных в Рязанской области составляет 3728 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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