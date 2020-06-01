2020-06-01T18:41:05+03:00
Коронавирус Covid-19

В тяжелом состоянии находятся 27 больных коронавирусом рязанцев

При этом более половины из них подключены к аппаратам ИВЛ
Антон ВОХЕЧ
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Основная масса разанских пациентов находится в состоянии средней тяжести.Основная масса разанских пациентов находится в состоянии средней тяжести.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Оперативная рабочая группа регионального правительства сообщает о том, что по состоянию на 1 июня в больницах находятся на лечении 307 пациентов с COVID-19, в том числе 12 детей.

В минздраве Рязанской области утверждают, что состояние 103 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 177 больных – средней степени тяжести. В тяжелом состоянии находятся 27 пациентов, 15 из которых подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

И о географии коронавирусной инфекции. За пределами областного центра самый серьезный прирост произошел в городе Сасово – еще шесть заболевших. В селе Якимовка Рязанского района COVID-19 выявили впервые.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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