4 Июнь 2020 2020-06-04T10:47:22+03:00

До следующего ливня: в Рязани устранили последствия потопа на Московском шоссе. Фото: пресс-служба администрации Рязани.

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Для устранения последствий потопа на Первомайском проспекте и Московском шоссе, который произошел из-за мощного ливня, на месте работали специалисты аварийной службы и экипаж ГИБДД для контроля дорожного движения. Об этом докладывает пресс-служба администрации Рязани.

«Последствия подтопления устранили в кратчайшие сроки. Движение транспорта полностью восстановлено», - говорится в сообщении.

Напомним, вечером 3 июня во время сильного дождя произошел традиционный для Рязани потоп на дороге под путепроводом на Московском шоссе и пешеходных переходах (читаем и смотрим видео).

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ИСТОЧНИК KP.RU