В Рязани будут работать мобильные пункты КВЦ по оплате за коммуналку
В Рязани заработали мобильные пункты приема платежей КВЦ, сообщает пресс-служба городской администрации. Оборудованные автомобили будут работать в Соколовке, на улицах Бутырки, Сельских Строителей и Новоселов.
Рязанцы смогут по одному лицевому счету по принципу одного окна оплатить все услуги ЖКХ – свет, воду, газ, капитальный ремонт, вывоз мусора.
Кроме того, мобильные пункты будут работать в Рязанском, Михайловском и Рыбновском районе.
Мобильные пункты КВЦ
Мобильные пункты КВЦ
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ИСТОЧНИК KP.RU