2020-06-04T09:50:27+03:00
Недвижимость

В Рязани будут работать мобильные пункты КВЦ по оплате за коммуналку

Определен график выезда автомобилей и адреса стоянок, куда могут подойти рязанцы и оплатить по лицевому счету
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В Рязани заработали мобильные пункты приема платежей КВЦ, сообщает пресс-служба городской администрации. Оборудованные автомобили будут работать в Соколовке, на улицах Бутырки, Сельских Строителей и Новоселов.

Рязанцы смогут по одному лицевому счету по принципу одного окна оплатить все услуги ЖКХ – свет, воду, газ, капитальный ремонт, вывоз мусора.

Кроме того, мобильные пункты будут работать в Рязанском, Михайловском и Рыбновском районе.

Мобильные пункты КВЦ

Мобильные пункты КВЦ

Мобильные пункты КВЦ

Мобильные пункты КВЦ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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