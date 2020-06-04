2020-06-04T08:00:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Рязанский психиатр разработал руководство для врачей, лечащих больных коронавирусом

В труде ученого приводятся уникальные авторские методики совладания со стрессом в период пандемии
Яков РЫКОВ
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Рязанский психиатр разработал руководство для врачей, лечащих больных коронавирусом. Фото: "СР".Рязанский психиатр разработал руководство для врачей, лечащих больных коронавирусом. Фото: "СР".
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Профессор кафедры психиатрии Рязанского государственного университета Алексей Меринов разработал практическое руководство «Медик VS COVID-19: Пути стабилизации психического состояния».

В труде рязанского ученого приводятся уникальные авторские методики совладания со стрессом (дыхательные упражнения, управление вниманием, расслабление, общение с «доверенными» коллегами). Также обозначена группа симптомов: приступы паники, навязчивые мысли, потеря смысла жизни, при которых рекомендуется посещение психиатра.

Депутат Госдумы Сергей Миронов направил министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко письмо с предложением использовать эту разработку в медицинских учреждениях.

«Учитывая, что в настоящее время Минздравом России разрабатывается новый Порядок оказания медицинской помощи инфекционным больным, проводятся обучающие вебинары для врачей, прошу вас рассмотреть возможность направления разработанного профессором Алексеем Мериновым практического руководства «Медик VS COVID-19: Пути стабилизации психического состояния» в подведомственные учреждения и органы управления здравоохранением субъектов РФ для использования в работе», — говорится в документе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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