3 Июнь 2020 2020-06-03T18:12:33+03:00

К 2024 году биатлонный комплекс в Рязани будет стоить 200 млн рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бизнесмен Сергей Колесников не исключает, что на рязанской арене будут выступать легенды биатлона

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К концу 2019 года на рязанскую биатлонную арену (речь идет о биатлонном комплексе «Алмаз» - Ред.) потратили 150 миллионов рублей, в 2020 планируется вложить еще 15 млн в увеличение инфраструктуры - к концу года его стоимость составит уже 165 млн.

Об этом в интервью «МатчТВ» рассказал один из богатейших людей России, совладелец и президент компании «Технониколь» Сергей Колесников. Инвестор объяснил, что рязанский стадион постоянно достраивается, поэтому к 2024-му году его стоимость будет составлять 200 миллионов рублей.

— Этот стадион круче, чем в Ульяновске. Я надеюсь, что он станет одним из основных в Центральном федеральном округе, и мы скоро проведем здесь мужское первенство ЦФО. Может, когда-нибудь приглашу выступить в соревнованиях легенд биатлона — Фуркада, Бьорндалена, — поделился олигарх. — Стадион находится в живописном месте, хорошая инфраструктура, от аэропорта Домодедово ехать полтора часа.

Кроме того, Колесников отметил, что в Рязани строили стадион для детей до 16 лет, чтобы росло здоровое поколение.

— Плюс для тех, кому за 30, и они хотят заниматься циклическими видами спорта — лыжами, биатлоном, велосипедом, лыжероллерами. Условно говоря, для нас самих.

Сейчас бизнесмен живет и тренируется в Рязани. В интервью он упомянул, что, возможно, в начале июня Александр Логинов приедет в Рязань.

— У меня есть гостевой домик. Будем тренироваться здесь на нашем биатлонном стадионе, — добавил Сергей Колесников.

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ИСТОЧНИК KP.RU