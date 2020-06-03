Рязанец рассказал о варварской реконструкции на бывшем заводе «Центролит»
В одном из помещений бывшего завода «Центролит» несмотря на обрушение потолка, продолжаются работы по демонтажу. В этом лично смог убедиться корреспондент «Комсомолки», побывавший на месте событий.
Напомним, что накануне появилась информация, что 1 июня в результате проводимых работ произошло частичное обрушение потолка в одном из цехов завода.
- Только по счастливой случайности никто не пострадал, - поделился представитель собственника одного из помещений Михаил Антонов. – Обрушение произошло непосредственно над рабочим местом. Выехавшие на место ЧП сотрудники МЧС сообщили, что находиться в здании опасно для жизни и здоровья людей.
Только по счастливой случайности никто не пострадал.
Представитель собственника также рассказал, что демонтажем здания с лета 2019 года занимается ООО «ВЭСТ СЕРВИС». Но на просьбы попасть на территорию для оценки происходящего, в ООО отвечают молчанием.
Тем временем, в результате проводимых работ часть здания на первом этаже, где расположены помещения собственника, пришла в аварийное состояние. Из-за сильной вибрации из фасада здания с большой высоты выпадают кирпичи и куски бетона. А в потолках цеха образовались щели, что уже привело к протеканию кровли, а, следовательно, и к немалому ущербу.
Собственники помещений, находящихся под злополучной стройкой, написали коллективное обращение в полицию и прокуратуру с просьбой проверить законность такой реконструкции. А пока они ждут ответа, работы продолжаются полным ходом, но уже под покровом ночи. Видимо для того, чтобы не привлекать излишнее внимание к варварским методам, которыми она ведется.
Часть оборудования была повреждена из-за обрушения.
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ИСТОЧНИК KP.RU