Рязанское УМВД: Разбираемся, что произошло на «Центролите» - обрушение или плановый демонтаж

2 Июнь 2020 2020-06-02T17:23:49+03:00

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1 июня в ряде региональных СМИ появилась информация, что на территории бывшего завода «Центролит» при проведении ремонтных работ рухнуло бетонное перекрытие в одном из цехов. Причем в некоторых изданиях утверждалось, что информацию подтвердили в пресс-службе регионального УМВД.

Однако в самой полиции «Комсомолке» сообщили, что говорить об обрушении пока преждевременно.

- Неизвестно, было ли это обрушение или плановый демонтаж. В правоохранительные органы обратились арендаторы соседнего помещения, посчитавшие, что ремонт представляет угрозу для здания, в котором они расположены, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

При этом в полиции подчеркнули, что на место уже выезжали сотрудники МВД, которые установят все обстоятельства случившегося. Проводится проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU