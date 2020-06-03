2020-06-03T16:42:10+03:00
Общество

В Рязани появится специальная трасса для радиоуправляемых машинок

Любителям гонок игрушечных автомобилей придется для этого приехать в Дашково-Песочню
Антон ВОХЕЧ
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Прошлогодний опыт говорит о том, что подрядчики не всегда добросовестны. Как будет в этом году? Фото: сайт горадминистрации.Прошлогодний опыт говорит о том, что подрядчики не всегда добросовестны. Как будет в этом году? Фото: сайт горадминистрации.
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В сквере появится специальная трасса для игр с радиоуправляемыми машинками и площадка для проведения культурно-массовых мероприятий. А уже установленное спортивное оборудование дополнится еще несколькими тренажерами. По всей территории сквера будут установлены скамейки и урны.

Об этом сообщила пресс-служба городской администрации после посещения этого места отдыха руководителя городской администрации Елены Сорокиной. Сейчас на улице Новоселов проходят работы по благоустройству общественного пространства. В выездном совещании также приняли участие представители управления благоустройства, подрядной организации, местные жители. После окончания строительных работ подрядчик планирует высадить еще около 1000 новых кустарников, плодовых и просто лиственных деревьев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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